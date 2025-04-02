Партия власти в Грузии отстранила общественный сектор от участия в решениях госорганов
Парламент Грузии, где нет оппозиции, поддержал изменения в законодательство, предусматривающие исключение общественных организаций из процедур принятия решений государственными органами.
Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".
Парламент 81 голосами поддержал в окончательном чтении изменения в 14 законов, инициированные партией власти "Грузинская мечта".
Поправки коснулись всех законов, где закреплялось обязательное участие неправительственных организаций в процедурах принятия решений государственными органами.
В частности, речь идет о выдвижении кандидатур от общественного сектора в Совет прокуроров и дисциплинарную коллегию судов общей юрисдикции.
Проект изменений аргументировали тем, что участие общественных экспертов в разработке государственных политик и важных решений может быть "угрозой для суверенитета".
"Большинство неправительственных организаций финансируется из-за рубежа. Соответственно, эти организации представляют интересы государств и организаций-спонсоров. Соответственно, их действия в процессе принятия государственных решений не основываются на интересах местного общества, а служат политической и экономической повестке дня внешних сил", – заявили авторы в пояснительной записке.
Перед этим в Грузии одобрили обновленный закон об "иноагентах", который партия власти называет "копией американского".
Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскритиковали новый закон "об иноагентах", как и обновленный закон о телерадиовещании.