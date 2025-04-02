ЄС критикує новий грузинський закон "про іноагентів", нібито скопійований у США

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розкритикували новий закон "про іноагентів", ухвалений партією влади Грузії "Грузинська мрія".

Їхню спільну заяву 2 квітня поширила Європейська служба зовнішніх справ, пише "Європейська правда".

Каллас і Кос наголосили, що новий грузинський закон "про реєстрацію іноземних агентів" і закон про телерадіомовлення були ухвалені парламентом Грузії "без належних громадських консультацій".

"Ці закони несуть ризик стигматизації роботи громадських активістів, загрожують виживанню громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, згортають захист прав людини, надмірно обмежують основні свободи та підривають демократичний процес ухвалення рішень", – ідеться в заяві.

Топпосадовиці ЄС прямо наголосили, що нові закони "ще більше підривають основи демократії в Грузії" та "принципово несумісні з цінностями ЄС щодо демократії, верховенства права та плюралізму ЗМІ і далекі від того, що можна очікувати від країни-кандидата на вступ до ЄС".

"Повернення Грузії на шлях вступу до ЄС повністю в руках влади країни. Європейський Союз, як і раніше, готовий підтримувати європейські прагнення грузинського народу і всі зусилля, спрямовані на демократичне, стабільне і європейське майбутнє Грузії", – зазначили вони.

Напередодні парламент Грузії в остаточному читанні ухвалив закон "про реєстрацію іноземних агентів", який, за твердженням керівної партії "Грузинська мрія", є аналогом американського FARA і його "прямою копією".

Водночас грузинські неурядові і медійні організації заявляють, що закон FARA у США не перешкоджає діяльності незалежних неурядових організацій і вільних ЗМІ, тоді як "незаконний уряд Іванішвілі хоче переінакшити російський закон, ухвалений проти цивільного сектора".

Нагадаємо, у Грузії уже понад 120 днів тривають антиурядові протести, спричинені антиєвропейськими заявами прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, що викликали хвилю невдоволення серед громадянського суспільства та опозиції.

Демонстранти вимагають відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів, звинувачуючи владу в авторитаризмі та відході від демократичних принципів.

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