Партия власти Польши заявила о серьезной кибератаке с "восточным следом"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его партия "Гражданская платформа" подверглась кибератаке иностранного происхождения.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Польский премьер заявил, что объектом кибератаки стала IТ-система "Гражданской платформы".

"Началось иностранное вмешательство в выборы. Службы указывают на восточный след", – добавил Туск без дальнейших уточнений, вероятно, имея в виду грядущие выборы президента Польши.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в свою очередь отметил, что соответствующие службы "интенсивно работают в связи с инцидентом кибербезопасности".

"Дело серьезное, и мы будем держать вас в курсе всех деталей", – сказал он.

В последние годы Польша, которая активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения в нее в 2022 году, стала объектом нескольких массированных кибератак.

В прошлом году было взломано польское государственное агентство РАР, а ранее в марте сообщали о киберинциденте против Польского космического агентства.

Правительство Польши ранее говорило, что работает над усилением безопасности в интернете и ведет переговоры с платформами социальных сетей, ожидая усиления кибератак перед президентскими выборами.