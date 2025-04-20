Винищувачі Британії кілька разів перехопили літаки РФ у повітряному просторі НАТО

Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії (RAF) двічі за менш ніж 48 годин піднімалися в повітря для захисту повітряного простору НАТО від російських літаків.

Про це повідомляє The Telegraph, передає "Європейська правда".

Британські винищувачі Typhoon були задіяні двічі цього тижня після того, як російські літаки підлетіли занадто близько до кордонів НАТО, що спричинило тривогу.

Як зазначається, ці перехоплення будуть використані британським урядом як додатковий доказ зростання російської загрози – з метою переконати США не згортати свою військову присутність у Європі.

Видання стверджує, що це перший випадок, коли RAF були залучені в межах операції Chessman – нової місії НАТО, спрямованої на посилення повітряної оборони Європи.

У вівторок, 15 квітня, два винищувачі Typhoon, що базуються на авіабазі в Мальборку (Польща), були підняті для перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.

Менш ніж за 48 годин інша пара літаків була відправлена для стримування невстановленого літака, що вилетів із Калінінградської області, між Польщею та Литвою.

Заступник міністра Збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив в коментарі виданню, що Велика Британія непохитна у своїй прихильності до НАТО.

"Із зростанням російської агресії та новими викликами безпеці ми посилюємо нашу присутність для підтримки союзників, стримування противників і захисту нашої національної безпеки", – сказав він.

Як зазначається, літаки, які є частиною флоту з шести одиниць, були розміщені в Польщі лише три тижні тому в межах спільної оборонної операції зі шведськими ВПС. Зазвичай вони базуються на RAF Lossiemouth у Шотландії, а на місії їх супроводжують близько 200 британських військових.

Коли винищувачі були відправлені до Польщі, командир Віґ Крістофер Джейкоб заявив, що вони мають завдання "захищати й стримувати, будучи готовими захистити від будь-якої загрози".

Наприкінці лютого французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки біля узбережжя Латвії.

У тиждень з 10 до 16 березня винищувачі НАТО тричі вилітали на перехоплення літаків РФ над країнами Балтії.

28 березня винищувачі повітряних сил Німеччини перехопили у повітряному просторі країн НАТО російський літак-розвідник та супроводили його, доки він повернувся у напрямку до Калінінграда.