Истребители Британии несколько раз перехватили самолеты РФ в воздушном пространстве НАТО

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) дважды за менее чем 48 часов поднимались в воздух для защиты воздушного пространства НАТО от российских самолетов.

Об этом сообщает The Telegraph, передает "Европейская правда".

Британские истребители Typhoon были задействованы дважды на этой неделе после того, как российские самолеты подлетели слишком близко к границам НАТО, что вызвало тревогу.

Как отмечается, эти перехваты будут использованы британским правительством как дополнительное доказательство роста российской угрозы – с целью убедить США не сворачивать свое военное присутствие в Европе.

Издание утверждает, что это первый случай, когда RAF были привлечены в рамках операции Chessman – новой миссии НАТО, направленной на усиление воздушной обороны Европы.

Во вторник, 15 апреля, два истребителя Typhoon, базирующиеся на авиабазе в Мальборке (Польша), были подняты для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем.

Менее чем через 48 часов другая пара самолетов была отправлена для сдерживания неустановленного самолета, вылетевшего из Калининградской области, между Польшей и Литвой.

Заместитель министра Вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил в комментарии изданию, что Великобритания непоколебима в своей приверженности НАТО.

"С ростом российской агрессии и новыми вызовами безопасности мы усиливаем наше присутствие для поддержки союзников, сдерживания противников и защиты нашей национальной безопасности", – сказал он.

Как отмечается, самолеты, которые являются частью флота из шести единиц, были размещены в Польше всего три недели назад в рамках совместной оборонительной операции со шведскими ВВС. Обычно они базируются на RAF Lossiemouth в Шотландии, а на миссии их сопровождают около 200 британских военных.

Когда истребители были отправлены в Польшу, командир Виг Кристофер Джейкоб заявил, что они имеют задачу "защищать и сдерживать, будучи готовыми защитить от любой угрозы".

В конце февраля французские истребители Rafale перехватили два российских самолета у побережья Латвии.

В неделю с 10 по 16 марта истребители НАТО трижды вылетали на перехват самолетов РФ над странами Балтии.

28 марта истребители воздушных сил Германии перехватили в воздушном пространстве стран НАТО российский самолет-разведчик и сопроводили его, пока он вернулся по направлению к Калининграду.