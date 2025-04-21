Мешканці Латвії стали песимістичнішими щодо свого майбутнього – опитування

За останній рік жителі Латвії стали більш песимістично дивитися в майбутнє, свідчать результати опитування про настрої латвійського суспільства в умовах війни Росії проти України, проведеного на замовлення Державної канцелярії.

Дані опитування наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Опитування проводилось в жовтні-листопаді 2024 року, його результати опублікували цьогоріч. Загалом опитали 2005 жителів Латвії віком 18-74 років.

Згідно з його даними, минулого року повністю або швидше дивилися в майбутнє з надією та ентузіазмом 60,8% респондентів, тоді як у 2023 році – 64,2%.

Думка респондентів про безпеку й оборону Латвії та здатність держави захистити населення в кризових ситуаціях розділилася – 31,3% довіряють силам національної безпеки й оборони та покладаються на них, а 39,7% – не довіряють.

Більше половини, або 59,6% респондентів не згодні з твердженням, що уряд ухвалює правильні рішення в кризових ситуаціях.

Ще 57,8% жителів Латвії не підтримують рішення уряду і прем'єр-міністра під час криз державного масштабу, а 58,5% респондентів не вірять у здатність уряду успішно впоратися з всеосяжною кризою.

Під час опитування 67,4% респондентів зазначили, що статус громадянина Латвії є важливою частиною їхньої ідентичності, тоді як 2023 року таку відповідь дали 62,8% респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування, в Латвії 65,1% жителів щодня відчувають стрес через війну в Україні.

Ще одне опитування раніше показало, що 61,7% жителів Латвії згодні з тим, що потрібно підтримувати Україну до її перемоги у війні з Росією.

Крім того, 71% жителів Латвії вважають Росію головною загрозою європейській безпеці.