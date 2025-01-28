Серед жителів Латвії зросли підтримка України і віра в її перемогу

Восени минулого року підтримка жителями Латвії України і віра в її перемогу зросли.

Це випливає з опитування, проведеного в інтернеті на замовлення Державної канцелярії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

61,7% жителів Латвії згодні з тим, що потрібно підтримувати Україну до її перемоги у війні з Росією. У червні 2024 року таку готовність демонстрували 50,7% жителів, у вересні минулого року – 53,8%.

Результати опитування показують, що 64,3% жителів Латвії хочуть перемоги України над Росією. У червні 2024 року перемоги бажали 59,2%, у вересні – 60,6%.

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Також збільшилася кількість жителів, які згодні з тим, що Україна може перемогти у війні. Якщо в червні минулого року так вважали 47,7% і у вересні – 48,9% опитаних, то наприкінці року вже 51,5% респондентів були впевнені в можливостях України перемогти.

Значно зросла також частка тих, хто згоден із тим, що, допомагаючи Україні, влада захищає Латвію від війни. Згідно з останніми даними, з цим погоджуються 64,2% опитаних. У червні минулого року з цим твердженням погоджувалися 51,7%, а у вересні – 53,3%.

Також спостерігається зростання підтримки вступу України до ЄС. Наразі таке рішення підтримує 48,3% опитаних, порівняно з червнем 2024 року, коли вступ України до ЄС підтримувало 44,4% жителів.

Опитування було проведене на замовлення Державної канцелярії в інтернеті компанією Berg Research з 15 жовтня по 24 листопада 2024 року. У ньому брали участь 1009 жителів Латвії віком від 18 до 74 років.

Нагадаємо, більшість чеських громадян не висловлюють цікавість ситуацією в Україні, а майже 60% з них не схвалюють дій уряду Чехії з підтримки держави в захисті від повномасштабної російської агресії.

А опубліковане у грудні 2024 року опитування показало, що більшість західноєвропейців вважають, що союзники України роблять недостатньо, як з погляду економічних санкцій проти Москви, так і з погляду військової та іншої допомоги Києву, щоб запобігти перемозі Росії у війні.

Це опитування також показало, що готовність підтримувати Україну "до перемоги" різко знизилась в Західній Європі в критичний для Києва час.