У Латвії 65% жителів щодня відчувають стрес через війну в Україні

В Латвії 65,1% жителів щодня відчувають стрес через війну в Україні, свідчать результати проведеного на замовлення Державної канцелярії опитування про стійкість латвійського суспільства в контексті російської війни в Україні.

Дані опитування наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Дослідження показало, що рівень стресу через війну в Україні загалом не змінився з 2023 року, коли стрес через війну в Україні відчували 64,8% опитаних.

Відчутний рівень стресу відносно високий на загальному тлі, наголошується в дослідженні.

Як показало дослідження, життям загалом задоволені 39,3% респондентів, 8,3% оцінюють своє життя як погане або дуже погане, а 25,9% – як задовільне.

Не схиляючись виражено ні в позитив, ні в негатив, респонденти загалом нейтрально оцінюють і роботу, і участь у подіях, що відбуваються в Латвії, зазначається в дослідженні. Роботу задовільною минулого року вважали 36,3% респондентів, а в дослідженні 2023 року – 34,5%.

Зі свого боку, участь у подіях, що відбуваються в Латвії, задовільну оцінили 47,4% опитаних 2024 року і 43,6% – 2023 року. Дослідження проводилося в жовтні-листопаді 2024 року.

Під час дослідження було опитано 2005 жителів Латвії віком від 18 до 74 років. Опитування провела компанія Berg Research.

Ще одне опитування раніше показало, що 61,7% жителів Латвії згодні з тим, що потрібно підтримувати Україну до її перемоги у війні з Росією.

Крім того, 71% жителів Латвії вважають Росію головною загрозою європейській безпеці.