За последний год жители Латвии стали более пессимистично смотреть в будущее, свидетельствуют результаты опроса о настроениях латвийского общества в условиях войны России против Украины, проведенного по заказу Государственной канцелярии.

Данные опроса приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Опрос проводился в октябре-ноябре 2024 года, его результаты опубликовали в этом году. Всего опросили 2005 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет.

Согласно его данным, в прошлом году полностью или скорее с надеждой и энтузиазмом смотрели в будущее 60,8% респондентов, тогда как в 2023 году – 64,2%.

Мнение респондентов о безопасности и обороне Латвии и способности государства защитить население в кризисных ситуациях разделилось – 31,3% доверяют силам национальной безопасности и обороны и полагаются на них, а 39,7% – не доверяют.

Более половины, или 59,6% респондентов не согласны с утверждением, что правительство принимает правильные решения в кризисных ситуациях.

Еще 57,8% жителей Латвии не поддерживают решения правительства и премьер-министра во время кризисов государственного масштаба, а 58,5% респондентов не верят в способность правительства успешно справиться с всеобъемлющим кризисом.

В ходе опроса 67,4% респондентов отметили, что статус гражданина Латвии является важной частью их идентичности, тогда как в 2023 году такой ответ дали 62,8% респондентов.

Напомним, по данным опроса, в Латвии 65,1% жителей ежедневно испытывают стресс из-за войны в Украине.

Еще один опрос ранее показал, что 61,7% жителей Латвии согласны с тем, что нужно поддерживать Украину до ее победы в войне с Россией.

Кроме того, 71% жителей Латвии считают Россию главной угрозой европейской безопасности.