Политический совет партии власти Грузии "Грузинская мечта" в день 13-летия со дня ее основания заявил, что к 2030 году страна будет готова к вступлению в Европейский Союз.

Об этом пишет "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Партия власти заявила, что "Грузия как никогда ранее является независимой и суверенной", утверждая, что "никто больше не диктует и не может заставить правительство принимать решения, идущие вразрез с интересами страны".

"Грузинская мечта" настаивает на том, что к 2030 году Грузия будет готова к вступлению в ЕС, и подчеркивает, что все "ощутимые достижения на пути евроинтеграции" страна получила именно благодаря действующей власти.

"Именно после 2012 года страна подписала Соглашение об ассоциации и Соглашение о свободной торговле, получила безвизовый режим. Мы также добились получения статуса кандидата, который недоброжелатели Грузии и подчиненная им европейская бюрократия рассматривали как инструмент шантажа против Грузии", – говорится в заявлении.

Там отметили, что несмотря на то, что "и сегодня европейская бюрократия продолжает шантажировать Грузию и пытается вернуть к власти недемократические силы" – партия "обещает" обществу "достойный ответ на все вызовы".

"И к расширению ЕС, намеченному на 2030 год, Грузию подготовят лучше, чем все остальные страны-кандидаты. Мы надеемся, что к этому времени сегодняшняя брюссельская бюрократия будет заменена достойной, независимой и ориентированной на будущее Европы и ЕС политической элитой", – заявила "Грузинская мечта".

В заявлении добавили, что при правлении "Грузинской мечты" страна "прочно утвердилась на принципах демократии и верховенства закона, основных прав и свобод человека и стала на путь необратимого развития".

В контексте таких заявлений "Грузинской мечты" стоит отметить, что в прошлом году спикер парламента Шалва Папуашвили подписал законы, которые ограничивают права ЛГБТ-сообщества, в частности закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних".

Всего в пакет входит 19 проектов законов, ключевым из них является проект "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Правящая "Грузинская мечта" утверждает, что этим пакетом она хочет "защитить семейные ценности", но на самом деле он ограничивает права ЛГБТ-сообщества и вводит цензуру.

Позже в том же году в стране вспыхнули протесты после того, как правительство заявило о "замораживании" переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. Это вызвало всеобщее возмущение.

Среди прочего, сотрудники нескольких правительственных учреждений Грузии подписали открытые письма с осуждением шага властей, а некоторые грузинские дипломаты подали в отставку в знак протеста.

Протесты, которые все еще продолжаются, вызвали жестокую реакцию со стороны грузинских властей, которую осудили страны Запада.

По состоянию на апрель 2025 года было известно, что власти Грузии уволили около 700 государственных служащих за поддержку проевропейских протестов с декабря 2024 года.