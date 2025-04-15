У Грузії звільнили сотні держслужбовців за підтримку проєвропейських протестів

Влада Грузії звільнила близько 700 державних службовців за підтримку проєвропейських протестів з грудня 2024 року.

Такі дані навело місцеве відділення антикорупційної організації Transparency International, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З початку проєвропейських протестів партія влади "Грузинська мрія" неодноразово вносила поправки до законів, що регулюють державну службу, послаблюючи правовий захист працівників державного сектору.

Transparency International повідомила, що серед відомств, які найбільше постраждали від звільнень, були Міністерство оборони Грузії та мерія Тбілісі. Загалом роботи позбулись близько 700 держслужбовців.

В уряді Грузії наразі не коментували ці дані.

Минулого року в країні спалахнули протести після того, як уряд заявив про "замороження" переговорів про членство в ЄС до 2028 року. Це викликало всезагальне обурення.

Серед іншого, співробітники кількох урядових установ Грузії підписали відкриті листи із засудженням кроку влади, а деякі грузинські дипломати подали у відставку на знак протесту.

Протести, які все ще тривають, викликали жорстоку реакцію з боку грузинської влади, яку засудили країни Заходу.