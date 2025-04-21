ЗМІ: Трамп збирається відвідати похорон Папи Франциска

Очікується, що президент США Дональд Трамп відвідає похорон покійного Папи Римського Франциска у Ватикані наприкінці цього тижня.

Про це повідомили The New York Post джерела, ознайомлені з планами президента США.

Поховання покійного понтифіка має відбутися між четвертим і шостим днем після його смерті, хоча точний графік ще не затверджений.

У понеділок вранці на пасхальній церемонії в Білому домі Трамп не сказав журналістам, чи буде він присутній на похороні: "Я ще не знаю. Нас проінформують про це прямо зараз".

"Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, і він особливо любив людей, яким було важко", – додав президент США.

У 2005 році тогочасний президент США Джордж Буш і його дружина Лора були присутні на похороні Івана Павла II, останнього Папи Римського, який помер на посаді.

Безпосередній попередник Франциска, Бенедикт XVI, залишив папський престол у лютому 2013 року, майже за десять років до своєї смерті.

Трамп наказав приспустити прапори на знак "поваги до пам'яті" Папи Римського Франциска, який помер у понеділок.

Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані.

За даними італійських ЗМІ, причиною смерті міг стати інсульт.