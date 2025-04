Помер Папа Римський Франциск

У Ватикані 21 квітня повідомили про смерть Папи Римського Франциска, який ще напередодні ненадовго з'явився перед вірянами.

Про це повідомили в офіційному X пресслужби Святого Престолу, пише "Європейська правда".

"Папа Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня, у 88-річному віці у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані", – йдеться у короткій заяві.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2