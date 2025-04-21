Помер Папа Римський Франциск

У Ватикані 21 квітня повідомили про смерть Папи Римського Франциска, який ще напередодні ненадовго з'явився перед вірянами.

Про це повідомили в офіційному X пресслужби Святого Престолу, пише "Європейська правда".

"Папа Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня, у 88-річному віці у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані", – йдеться у короткій заяві.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2 – Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025

Кардинал Кевін Фаррелл повідомив, що понтифіка не стало о 7.37 понеділка.

"Все його життя було присвячене служінню Господу і Його Церкві. Він навчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та універсальною любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Єдиного і Триєдиного Бога", – цитує кардинала італійська агенція Ansa.

88-річний Франциск був понтифіком з 2013 року та потерпав від багатьох хронічних недуг та інших проблем зі здоровʼям. Він не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.

На початку 2025 року Франциск потрапив до лікарні з пневмонією та провів там пʼять тижнів. Після цього він кілька разів зʼявлявся на публіці, але був змушений за порадами лікарів відмовитись від участі в низці заходів.

На Великдень, 20 квітня, Папа Римський Франциск ненадовго зʼявився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра. 88-річний понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну великодню месу у Ватикані, але з'явився наприкінці заходу з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.