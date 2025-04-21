ЗМІ назвали можливу причину смерті Папи Франциска 

Причиною смерті Папи Римського Франциска міг стати інсульт.

Про це повідомляє італійська газета Corriere Della Sera, пише "Європейська правда".

Видання не наводить конкретних деталей, проте відзначає, що у найближчі години Святий Престол оприлюднить офіційне повідомлення про причину смерті понтифіка.

Італійське агентство ANSA з посиланням на поінформовані джерела також повідомляє, що причиною смерті Папи став крововилив у мозок. За його інформацією, смерть настала раптово вранці о 7:35 і не була пов'язана безпосередньо з патологіями органів дихання.

Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані у віці 88 років.

На Великдень, 20 квітня, Папа Римський Франциск ненадовго зʼявився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра.

88-річний понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну великодню месу у Ватикані, але з'явився наприкінці заходу з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через смерть Франциска сумують мільйони вірян у всьому світі.