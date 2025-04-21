СМИ: Трамп собирается посетить похороны Папы Франциска
Ожидается, что президент США Дональд Трамп посетит похороны покойного Папы Римского Франциска в Ватикане в конце этой недели.
Об этом сообщили The New York Post источники, ознакомленные с планами президента США.
Погребение покойного понтифика должно состояться между четвертым и шестым днем после его смерти, хотя точный график еще не утвержден.
В понедельник утром на пасхальной церемонии в Белом доме Трамп не сказал журналистам, будет ли он присутствовать на похоронах: "Я еще не знаю. Нас проинформируют об этом прямо сейчас".
"Он был очень хорошим человеком, который любил мир, и он особенно любил людей, которым было трудно", – добавил президент США.
В 2005 году тогдашний президент США Джордж Буш и его жена Лора присутствовали на похоронах Иоанна Павла II, последнего Папы Римского, который умер в должности.
Непосредственный предшественник Франциска, Бенедикт XVI, покинул папский престол в феврале 2013 года, почти за десять лет до своей смерти.
Трамп приказал приспустить флаги в знак "уважения к памяти" Папы Римского Франциска, который умер в понедельник.
Папа Франциск умер утром в понедельник, 21 апреля в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане.
По данным итальянских СМИ, причиной смерти мог стать инсульт.