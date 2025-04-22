Первый зарубежный визит Трампа будет на похороны Папы Франциска

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в похоронах Папы Римского Франциска.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Этот визит станет первой зарубежной поездкой президента США во время его второго срока.

"Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности быть там!" – написал Трамп в понедельник во второй половине дня.

Ватикан пока не объявил дату похорон.

За несколько часов до того, как утром в понедельник объявили о его смерти, Франциск коротко встретился в воскресенье с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, недавним католическим новообращенным.

В понедельник Трамп издал приказ приспустить флаги США "в знак уважения к памяти Его Святейшества Папы Римского Франциска".

Ожидалось, что первой зарубежной поездкой Трампа станет майский визит в Саудовскую Аравию.

Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля от последствий инсульта.