Швейцарська гвардія відклала приведення до присяги через смерть Папи

Швейцарська гвардія, почесна варта Святого Престолу, відклала церемонію приведення до присяги через смерть Папи Франциска.

Про це повідомило агентство АРА, пише "Європейська правда".

Церемонія, запланована на 6 травня, буде перенесена на осінь.

"У ці дні жалоби і роздумів, після смерті нашого улюбленого Святішого Отця, Папи Франциска, папська Швейцарська гвардія повністю зосереджена на своїй місії і об'єднується в молитві за його вічний спокій", – йдеться в повідомленні почесної варти.

Водночас гвардійці подякували всім причетним за розуміння в цей важливий момент.

Наразі у Швейцарській гвардії служать 135 громадян Швейцарії. Їхнє головне завдання – стежити за безпекою особи і резиденції глави Католицької церкви.

Гвардійці також супроводжують Папу в його подорожах, контролюють в'їзди до держави-міста Ватикан і виконують обов'язки з охорони порядку і честі.

Церемонія приведення до присяги нових гвардійців відбувається щороку 6 травня в пам'ять про битву 1527 року, відому як пограбування Рима.

Папа Римський Франциск помер уранці 21 квітня від наслідків інсульту.

Міністерство культури Італії оголосило, що ввечері 22 квітня буде вимкнене освітлення Колізею на знак вшанування покійного Папи.