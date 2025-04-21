На Колізеї вимкнуть освітлення, щоб вшанувати памʼять покійного Папи
Міністерство культури Італії оголосило, що ввечері 22 квітня буде вимкнене освітлення Колізею на знак вшанування покійного Папи Римського Франциска.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.
У повідомленні італійського Мінкульту йдеться, що "на знак співчуття у звʼязку зі смертю Його Святості Папи Франциска, освітлення Колізею буде символічно вимкнене ввечері завтра, 22 квітня, починаючи з 20:00".
Там додали, що таким чином Міністерство "має намір віддати шану постаті понтифіка і його невтомній відданості миру, діалогу і людській гідності".
Раніше за рішенням міської влади Парижа вирішили не вмикати традиційну підсвітку на Ейфелевій вежі.
Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані.
Згідно з офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт, який призвів до коми та серцевої недостатності.