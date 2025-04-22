Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы

Швейцарская гвардия, почетный караул Святого Престола, отложила церемонию приведения к присяге из-за смерти Папы Франциска.

Об этом сообщило агентство АРА, пишет "Европейская правда".

Церемония, запланированная на 6 мая, будет перенесена на осень.

"В эти дни траура и размышлений, после смерти нашего любимого Святейшего Отца, Папы Франциска, папская Швейцарская гвардия полностью сосредоточена на своей миссии и объединяется в молитве за его вечный покой", – говорится в сообщении почетного караула.

В то же время гвардейцы поблагодарили всех причастных за понимание в этот важный момент.

Сейчас в Швейцарской гвардии служат 135 граждан Швейцарии. Их главная задача – следить за безопасностью личности и резиденции главы Католической церкви.

Гвардейцы также сопровождают Папу в его путешествиях, контролируют въезды в город-государство Ватикан и выполняют обязанности по охране порядка и чести.

Церемония приведения к присяге новых гвардейцев происходит каждый год 6 мая в память о битве 1527 года, известной как разграбление Рима.

Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля от последствий инсульта.

Министерство культуры Италии объявило, что вечером 22 апреля будет выключено освещение Колизея в знак почтения к покойному Папе.