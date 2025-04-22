ЗМІ: Британія наблизилася до угоди з ЄС про продаж зброї за рахунок рибалок

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер близький до укладення великої торговельної угоди з ЄС, яка дозволить британським збройовим компаніям продавати європейським союзникам озброєння на мільярди фунтів стерлінгів.

Про це повідомило видання The Times, пише "Європейська правда".

Стармер проведе саміт ЄС-Велика Британія 19 травня в Лондоні, оскільки він прагне послабити бар'єри у торгівлі з Євросоюзом.

Очікується, що, після досягнення домовленості з Брюсселем, британські фірми зможуть подавати заявки до нового оборонного фонду ЄС у розмірі 150 мільярдів євро в рамках перезавантаження відносин після того, як Британія пішла на значні поступки ЄС в питанні прав на риболовлю.

Британські компанії, такі як BAE Systems і Babcock, спочатку були виключені з фонду, тоді як такі країни, як Норвегія, Молдова, Південна Корея, Японія, Албанія і Північна Македонія, були включені до нього.

Зрештою, британські переговірники пом'якшили свою позицію щодо рибальства та прийняли вимоги ЄС. Тепер Британія готова запропонувати Брюсселю нову багаторічну угоду – замість щорічних переговорів, як це було зроблено між ЄС і Норвегією – і заморозити квоти на вилов риби.

Економісти вказують на порівняльні розміри рибної та оборонної промисловості Великої Британії. Загальна вартість британського оборонного експорту в 2023 році становила 14,5 млрд фунтів стерлінгів порівняно з 1,7 млрд фунтів стерлінгів від продажу риби.

Стармер також погодився на динамічне узгодження з ЄС стандартів харчових продуктів – фактичне приведення британського законодавства у відповідність до законів ЄС – з метою скасування санітарних і фітосанітарних перевірок у таких портах, як Дувр.

Він також має намір прийняти динамічне узгодження щодо схеми торгівлі квотами на викиди.

Офіційні особи повідомили The Times, що, хоча проєкту декларації саміту Британія-ЄС ще немає, його очікують вже наступного тижня.

"Британці йдуть на необхідні поступки. Це позитивно і свідчить про зрілість, якої не було в переговорах про Brexit", – сказав один з дипломатів ЄС.

Як повідомлялося, переважна більшість британських виборців хочуть, щоб уряд зосередився на відновленні торговельних зв’язків з ЄС замість укладення нової економічної угоди зі США.

З моменту вступу на посаду в липні минулого року прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв "перезавантажити" відносини з ЄС, які часто були холодними за попереднього консервативного уряду Великої Британії.