СМИ: Британия приблизилась к соглашению с ЕС о продаже оружия за счет рыбаков

Премьер-министр Британии Кир Стармер близок к заключению крупного торгового соглашения с ЕС, которое позволит британским оружейным компаниям продавать европейским союзникам вооружение на миллиарды фунтов стерлингов.

Об этом сообщило издание The Times, пишет "Европейская правда".

Стармер проведет саммит ЕС-Великобритания 19 мая в Лондоне, поскольку он стремится ослабить барьеры в торговле с Евросоюзом.

Ожидается, что, после достижения договоренности с Брюсселем, британские фирмы смогут подавать заявки в новый оборонный фонд ЕС в размере 150 миллиардов евро в рамках перезагрузки отношений после того, как Великобритания пошла на значительные уступки ЕС в вопросе прав на рыбалку.

Британские компании, такие как BAE Systems и Babcock, первоначально были исключены из фонда, тогда как такие страны, как Норвегия, Молдова, Южная Корея, Япония, Албания и Северная Македония, были включены в него.

В конце концов, британские переговорщики смягчили свою позицию по рыболовству и приняли требования ЕС. Теперь Британия готова предложить Брюсселю новое многолетнее соглашение – вместо ежегодных переговоров, как это было сделано между ЕС и Норвегией – и заморозить квоты на вылов рыбы.

Экономисты указывают на сравнительные размеры рыбной и оборонной промышленности Великобритании. Общая стоимость британского оборонного экспорта в 2023 году составила 14,5 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 1,7 млрд фунтов стерлингов от продажи рыбы.

Стармер также согласился на динамическое согласование с ЕС стандартов пищевых продуктов – фактическое приведение британского законодательства в соответствие с законами ЕС – с целью отмены санитарных и фитосанитарных проверок в таких портах, как Дувр.

Он также намерен принять динамическое согласование по схеме торговли квотами на выбросы.

Официальные лица сообщили The Times, что, хотя проекта декларации саммита Британия-ЕС еще нет, его ожидают уже на следующей неделе.

"Британцы идут на необходимые уступки. Это положительно и свидетельствует о зрелости, которой не было в переговорах о Brexit", – сказал один из дипломатов ЕС.

Как сообщалось, подавляющее большинство британских избирателей хотят, чтобы правительство сосредоточилось на восстановлении торговых связей с ЕС вместо заключения нового экономического соглашения с США.

С момента вступления в должность в июле прошлого года премьер-министр Кир Стармер пообещал "перезагрузить" отношения с ЕС, которые часто были холодными при предыдущем консервативном правительстве Великобритании.