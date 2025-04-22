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У Ватикані оголосили дату похорону Папи Римського Франциска

Новини — Вівторок, 22 квітня 2025, 11:32 — Марія Ємець

Похорон Папи Римського Франциска призначили на суботу, 26 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі Святого Престолу.

Поховальну церемонію, де планують бути присутніми десятки світових лідерів, призначили на найближчу суботу. 

О 10 годині ранку за місцевим часом на площі Св. Петра почнуть поминальну месу, яку правитиме кардинал Джованні Баттіста Ре. Після неї труну з тілом понтифіка перенесуть до собору Св. Петра, а звідти – до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання. 

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані.

За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.

Вже низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, повідомили про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком. Для Трампа це буде його перший закордонний візит під час другого президентського терміну. 

На час підготовки до похорону понтифіка над Римом заборонили проліт літальних апаратів.

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Ватикан
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