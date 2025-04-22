В Ватикане объявили дату похорон Папы Римского Франциска

Похороны Папы Римского Франциска назначили на субботу, 26 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе Святого Престола.

Похоронную церемонию, на которой планируют присутствовать десятки мировых лидеров, назначили на ближайшую субботу.

В 10 часов утра по местному времени на площади Св. Петра начнут поминальную мессу, которую будет править кардинал Джованни Баттиста Ре. После нее гроб с телом понтифика перенесут в собор Св. Петра, а оттуда – в базилику Санта Мария Маджоре для захоронения.

Напомним, 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане.

По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.

Уже ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, сообщили о намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом. Для Трампа это будет его первый зарубежный визит во время второго президентского срока.

На время подготовки к похоронам понтифика над Римом запретили пролет летательных аппаратов.