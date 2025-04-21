Над Римом діє безпольотна зона в очікуванні похорону Франциска

На час підготовки до похорону Папи Римського Франциска, про смерть якого стало відомо вранці 21 квітня, над Римом заборонили проліт літальних апаратів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

За словами префекта Рима Ламберто Джанніні, в місті вже діє план безпеки, який "буде ще більше посилений".

"У нас уже діє зона заборони польотів, і тому ми приділяємо максимальну увагу цьому виду загрози", – зазначив він.

Джанніні додав, що детальніші заходи безпеки влада Рима оголосить після того, як стане відома точна дата прощання з Папою Римським і кількість людей, які прощатимуться з ним.

Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані.

Згідно з офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт, який призвів до коми та серцевої недостатності.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп відвідає похорон покійного Папи Римського Франциска у Ватикані наприкінці цього тижня.