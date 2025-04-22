Глава Пентагону пригрозив судом підлеглим, які зливають інформацію журналістам

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що співробітники, яких викрили у витоках інформації з Пентагону, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Гегсета, у Пентагоні триває розслідування витоків інформації, і коли воно завершиться, "ми зробимо те, до чого воно приведе".

"Коли докази (витоків інформації. – Ред.) будуть зібрані в достатній кількості, а все це сталося дуже швидко, вони будуть передані (Міністерству юстиції. – Ред.), і ці люди будуть притягнуті до відповідальності, якщо це буде необхідно", – додав він.

Глава Пентагону не уточнив, про яку саме відповідальність може йтись.

Його заява пролунала на тлі низки звільнень у Пентагоні через розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.

Нещодавно також стало відомо, що Гегсет, імовірно, обговорював військові плани з членами родини у чаті месенджера Signal.

Тим не менш, президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює роботу міністра оборони, яку назвав "чудовою".