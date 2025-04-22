Гегсет каже, що не ділився нічим секретним у другому чаті Signal

Міністр оборони США Піт Гегсет коментуючи скандал із другим чатом у месенджері Signal, в якому він ділився подробицями атаки на єменських хуситів, сказав, що не повідомляв там нічого секретного.

Слова очільника американського оборонного відомства наводить NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Гегсет сказав, що серйозно ставиться до засекречування інформації, а також наголосив на важливості берегти секретні дані.

"Те, чим ділилися через Signal, тоді і зараз, як би ви це не охарактеризували, було неофіційними, несекретними узгодженнями координації у ЗМІ та інших речей. Це те, що я говорив із самого початку", – зазначив він.

За його словами, дані про другий чат потрапили у ЗМІ через колишніх співробітників, які "намагаються злити інформацію і саботувати програму президента і те, що ми робимо".

"Усе, що ми тут робимо, не підлягає сумніву. Ми за бійців. Ми за президента, і все це не ґрунтується на реальності", – додав Гегсет.

ЗМІ раніше повідомили, що Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

У Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює роботу міністра оборони, яку назвав "чудовою".