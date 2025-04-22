Глава Пентагона пригрозил судом подчиненным, которые сливают информацию журналистам

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что сотрудники, которых уличили в утечках информации из Пентагона, будут привлечены к уголовной ответственности.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

По словам Хегсета, в Пентагоне продолжается расследование утечек информации, и когда оно завершится, "мы сделаем то, к чему оно приведет".

"Когда доказательства (утечек информации. – Ред.) будут собраны в достаточном количестве, а все это произошло очень быстро, они будут переданы (Министерству юстиции. – Ред.), и эти люди будут привлечены к ответственности, если это будет необходимо", – добавил он.

Глава Пентагона не уточнил, о какой именно ответственности может идти речь.

Его заявление прозвучало на фоне ряда увольнений в Пентагоне из-за расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы военных действий в отношении Панамского канала, второго авианосца, направляющегося к Красному морю, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.

Недавно также стало известно, что Хегсет, вероятно, обсуждал военные планы с членами семьи в чате мессенджера Signal.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил, что положительно оценивает работу министра обороны, которую назвал "замечательной".