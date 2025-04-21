Трамп вважає, що глава Пентагону "чудово працює" на тлі скандалу із Signal

Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює роботу міністра оборони Піта Гегсета, у відомстві якого проводять розслідування численних витоків інформації.

Про це він сказав журналістам під час великоднього заходу в Білому домі 21 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що Гегсет "робить чудову роботу".

"Просто запитайте у хуситів, як у них справи", – додав президент США, маючи на увазі підтримуване Іраном угруповання в Ємені, яке стало мішенню американських авіаударів.

Він назвав повідомлення ЗМІ про використання Гегсетом чату в Signal "фейковою новиною" і сказав, що воно "схоже як голос незадоволених співробітників".

Раніше стало відомо, що Піт Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

У Білому домі також заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Це сталось на тлі низки звільнень у Пентагоні через розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.