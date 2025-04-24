Президент Латвии утвердил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин

В четверг, 24 апреля, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс одобрил закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин.

Об этом сообщило издание Delfi, пишет "Европейская правда".

Латвия решила выйти из конвенции, поскольку за 20 лет с момента присоединения страны к ней существенно изменилась региональная ситуация в сфере безопасности, а Россия, начав войну против Украины, продемонстрировала, что не уважает территориальные границы суверенных государств.

"Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения", – говорится в пояснительной записке к закону.

По оценке Латвии, неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями.

Одновременно Латвия по-прежнему обязуется свести к минимуму воздействие военных операций на гражданское население и продолжит соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц во время вооруженных конфликтов.

Сейм Латвии 16 апреля в окончательном чтении принял закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции. Эта конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году.

К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств.

Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.