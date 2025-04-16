Сейм Латвії підтримав вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

У середу, 16 квітня, Сейм в остаточному читанні затвердив закон про вихід Латвії з так званої Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання і виробництво протипіхотних мін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За вихід з Оттавської проголосували 68 депутатів, проти були 14 депутатів від опозиційних "Стабільності!" і "Латвії на першому місці".

Міністерство закордонних справ Латвії, аргументуючи вихід з Оттавської конвенції, зазначало, Росія своєю повномасштабною агресією проти України показала, що вона не дотримується територіальних кордонів суверенних держав і міжнародного права.

Тому для Латвії важливо зберегти свободу вибору і гнучкість у використанні різних систем озброєння і рішень для зміцнення стримування і державної оборони, наголосили в МЗС.

Посилаючись на війну в Україні, у міністерстві наголосили, що некеровані протипіхотні міни в поєднанні з іншими мінами та системами озброєнь підвищують летальність сил оборони, затримуючи або зупиняючи масові пересування Росії.

МЗС також дійшло висновку, що в контексті нинішньої ситуації у сфері регіональної безпеки Оттавська конвенція обмежує можливості Латвії з оборони, повністю виключаючи використання ефективного засобу військової оборони – протипіхотних мін.

Оттавська конвенція була ухвалена в Осло 18 вересня 1997 року, але набула чинності 1999 року. До неї приєдналися понад 160 країн світу, зокрема більшість західних. До конвенції не приєдналися Китай, Росія, США, Індія і Пакистан.

Держави-учасниці конвенції зобов'язуються ніколи і за жодних обставин не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти і не купувати їх в інший спосіб, не зберігати і нікому прямо чи опосередковано не передавати.

Латвія, Естонія, Литва, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через явну зневагу Росії до міжнародних кордонів і серйозну загрозу, яку вона становить для регіональної та глобальної безпеки.

Як відомо, у Польщі хочуть розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".

Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю.