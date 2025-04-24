Ще низка країн Європи відреагували на нічну атаку РФ

Міністри закордонних справ низки країн Європи відреагували на масштабну повітряну атаку Росії проти України в ніч проти 24 квітня і зауважили, що це найкращі докази, як у Кремлі "готові до миру".

Як повідомляє "Європейська правда", свої заяви вони опублікували в X.

Глава МЗС головуючої в ОСБЄ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що чергові удари Росії по цивільних свідчать, що вона не зацікавлена у мирі.

"Сьогодні ми скликаємо спецзасідання Постійної ради у відповідь на триваючі удари по житлових кварталах в Україні. Ми маємо забезпечити відповідальність Росії задля справедливого і тривалого миру", – додала вона.

Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде в коментарі NRK написав, що Осло найрішучіше засуджує атаку.

"Ось знову звичайні люди потрапляють під російські удари, коли вони сплять чи ховаються. Бити по цивільних у їхніх домівках – це терор населення", – зазначив він, наголосивши, що такі дії РФ є серйозним порушенням законів ведення війни.

"Росіяни не припинять свої звірства. Світ повинен продовжити допомагати Україні. Це Росія не хоче "угоди". А ті, хто не хоче миру, зрозуміють лише силу", – прокоментував глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, непрямо відповівши на останні заяви із США.

"Якщо Росія хоче миру, то все, що їй слід для цього зробити – припинити атакувати Україну. Але Путін робить навпаки… Щоб зупинити цього агресора у Європі, потрібно більше підтримки для України і більше військових засобів стримування", – відреагував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Глава МЗС Латвії після нічної атаки РФ назвала Путіна "м’ясником у Кремлі".

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що остання атака добре показує реальні наміри Росії, і зупинити її можна лише силою.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

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