Санду про нічну атаку: Росія вкотре показала, як вона "готова до миру"

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на масштабну повітряну атаку РФ по українських містах в ніч проти 24 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Мая Санду написала, що доки у світі сподіваються на якісь домовленості про припинення вогню, Росія вчергове показала свої реальні наміри.

While the world hopes for a ceasefire, Russia shows again it doesn’t seek peace–only death and destruction. Its latest missile attack on Kyiv killed, wounded civilians. Moldova condemns this terror.



Ukraine needs more support, more air defence. Only strength can stop this war. – Maia Sandu (@sandumaiamd) April 24, 2025

"Росія знову демонструє, що не прагне миру – лише смерті і руйнувань. Остання ракетна атака по Києву вбила і поранила цивільних. Молдова засуджує цей терор", – заявила президентка.

"Україні потрібна більша підтримка, більше ППО. Цю війну може зупинити лише сила", – додала Санду.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

На цей час відомо про дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих на місці влучання ракети у Києві, робота на завалах триває. Постраждалі є також у Харкові.