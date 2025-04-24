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Санду про нічну атаку: Росія вкотре показала, як вона "готова до миру"

Новини — Четвер, 24 квітня 2025, 09:00 — Марія Ємець

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на масштабну повітряну атаку РФ по українських містах в ніч проти 24 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Мая Санду написала, що доки у світі сподіваються на якісь домовленості про припинення вогню, Росія вчергове показала свої реальні наміри.

"Росія знову демонструє, що не прагне миру – лише смерті і руйнувань. Остання ракетна атака по Києву вбила і поранила цивільних. Молдова засуджує цей терор", – заявила президентка.

"Україні потрібна більша підтримка, більше ППО. Цю війну може зупинити лише сила", – додала Санду. 

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

На цей час відомо про дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих на місці влучання ракети у Києві, робота на завалах триває. Постраждалі є також у Харкові.

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Молдова Війна з РФ
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