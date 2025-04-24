Глава МЗС Латвії після нічної атаки РФ назвала Путіна "м’ясником у Кремлі"

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала нічну ракетну атаку РФ проти України черговим доказом того, що очільник Кремля збирається продовжувати війну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

"Спрацювати може лише мир завдяки силі. Росію потрібно примушувати до миру, і посилювати спроможність України оборонятися. Сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м’ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає", – написала вона.

Only peace through strength can work: Russia needs to be forced into peace, while Ukraine’s self defence has to be strengthened.



Tonight’s massive attacks on civilians in Ukraine prove that the butcher in kremlin is committed to war, there isn’t a single indication for peace. https://t.co/wcVyNGFaTc pic.twitter.com/5Jz0KnIhWD – Baiba Braže (@Braze_Baiba) April 24, 2025

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що остання атака добре показує реальні наміри Росії, і зупинити її можна лише силою.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

На цей час відомо про дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих на місці влучання ракети у Києві, робота на завалах триває. Постраждалі є також у Харкові.