Еще ряд стран Европы отреагировали на ночную атаку РФ

Министры иностранных дел ряда стран Европы отреагировали на масштабную воздушную атаку России против Украины в ночь на 24 апреля и отметили, что это лучшие доказательства, как в Кремле "готовы к миру".

Как сообщает "Европейская правда", свои заявления они опубликовали в X.

Глава МИД председательствующей в ОСБЕ Финляндии Элина Валтонен заявила, что очередные удары России по гражданским свидетельствуют, что она не заинтересована в мире.

"Сегодня мы созываем спецзаседание Постоянного совета в ответ на продолжающиеся удары по жилым кварталам в Украине. Мы должны обеспечить ответственность России для справедливого и длительного мира", – добавила она.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в комментарии NRK написал, что Осло решительно осуждает атаку.

"Вот опять обычные люди попадают под российские удары, когда они спят или прячутся. Бить по гражданским в их домах – это террор населения", – отметил он, подчеркнув, что такие действия РФ являются серьезным нарушением законов ведения войны.

"Россияне не прекратят свои зверства. Мир должен продолжить помогать Украине. Это Россия не хочет "соглашения". А те, кто не хочет мира, поймут только силу", – прокомментировал глава МИД Чехии Ян Липавский, косвенно ответив на последние заявления из США.

"Если Россия хочет мира, то все, что ей следует для этого сделать – прекратить атаковать Украину. Но Путин делает наоборот... Чтобы остановить этого агрессора в Европе, нужно больше поддержки для Украины и больше военных средств сдерживания", – отреагировал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Глава МИД Латвии после ночной атаки РФ назвала Путина "мясником в Кремле".

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что последняя атака хорошо показывает реальные намерения России, и остановить ее можно только силой.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.

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