WP: Гегсет встановив додаток Signal на офісному комп’ютері в Пентагоні

Міністр оборони Піт Гегсет розпорядився встановити додаток Signal на персональний комп'ютер у своєму офісі в Пентагоні.

Про це виданню The Washington Post розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, таким чином, Гегсет фактично "клонував" додаток Signal на своєму особистому смартфоні.

Джерела розповідають, що до цього очільник Пентагону обговорював зі своїми помічниками способи обійти відсутність стільникового зв'язку на більшій частині території Пентагону, щоб швидше координувати свої дії з Білим домом та іншими високопосадовцями через додаток.

Це рішення Гегсета стало обхідним шляхом, який дозволив йому використовувати Signal у засекреченому просторі, де заборонено користуватися мобільним телефоном та іншою особистою електронікою.

Таким чином він спокійно спілкуватися з будь-ким – іншими урядовцями або членами своєї сім'ї, – які перебували за межами військової штаб-квартири.

Інші помічники Гегсета, зокрема Джо Каспер, також виявляли інтерес до використання Signal на комп'ютерах Пентагону, але незрозуміло, наскільки широко поширилося використання застосунку, кажуть джерела.

Також незрозуміло, чи дотримувався Гегсет і його команда американського законодавства, яке вимагало б від них зберігати такі повідомлення.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що використання міністром оборони систем і каналів зв'язку є засекреченим, але його офіс може підтвердити, що Гегсет "ніколи не використовував і не використовує Signal на своєму урядовому комп'ютері".

ЗМІ раніше повідомили, що Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

У Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Деталі читайте у статті: Пентагон, що загрожує Трампу: чи призведуть скандали з міністром оборони США до його відставки