WP: Хегсет установил приложение Signal на офисном компьютере в Пентагоне

Министр обороны Пит Хегсет распорядился установить приложение Signal на персональный компьютер в своем офисе в Пентагоне.

Об этом изданию The Washington Post рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников издания, таким образом, Хегсет фактически "клонировал" приложение Signal на своем личном смартфоне.

Источники рассказывают, что до этого глава Пентагона обсуждал со своими помощниками способы обойти отсутствие сотовой связи на большей части территории Пентагона, чтобы быстрее координировать свои действия с Белым домом и другими высокопоставленными чиновниками через приложение.

Это решение Хегсета стало обходным путем, который позволил ему использовать Signal в засекреченном пространстве, где запрещено пользоваться мобильным телефоном и другой личной электроникой.

Таким образом он спокойно общаться с кем-либо – другими правительственными чиновниками или членами своей семьи, – которые находились за пределами военной штаб-квартиры.

Другие помощники Хегсета, в частности Джо Каспер, также проявляли интерес к использованию Signal на компьютерах Пентагона, но непонятно, насколько широко распространилось использование приложения, говорят источники.

Также непонятно, придерживался ли Гегсет и его команда американского законодательства, которое требовало бы от них хранить такие сообщения.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что использование министром обороны систем и каналов связи является засекреченным, но его офис может подтвердить, что Хегсет "никогда не использовал и не использует Signal на своем правительственном компьютере".

СМИ ранее сообщили, что Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, отрицали такую информацию.

В Белом доме отрицали возможное увольнение Хегсета после нового скандала с Signal.

Детали читайте в статье: Пентагон, угрожающий Трампу: приведут ли скандалы с министром обороны США к его отставке