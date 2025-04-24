Финляндия опровергла планы совместно закупить боевые машины с нордическими странами

Финляндия не рассматривает возможность совместной закупки боевых машин пехоты CV90 совместно со Швецией Норвегией и Литвой, как это недавно анонсировал шведский премьер Ульф Кристерссон.

Об этом представитель финского Министерства обороны сказал в комментарии Helsingin Sanomat, сообщает "Европейская правда".

В аппарате министра обороны Финляндии Антти Хяккянена сказали журналистам, что плана или проекта совместной закупки военной техники с нордическими странами не существует, воздержавшись от подробностей.

На этой неделе шведский премьер-министр заявил, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Литва планируют совместно закупить сотни боевых машин CV90.

Кристерссон тогда говорил, что речь идет о "сотнях единиц" техники, а соответствующий меморандум о намерениях должны подписать весной 2025 года.

CV90 производится шведским филиалом британской BAE Systems – крупнейшей в Европе оборонной компании.

Напомним, Латвия заключила с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas договор на поставку Национальным вооруженным силам 42 боевых машин пехоты ASCOD общей стоимостью 373 млн евро.

Сообщалось также, что Дания объявила о контракте на закупку 130 бронетранспортеров Patria, производимых в Финляндии.