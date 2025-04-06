Латвія закупить в Іспанії БМП на 373 млн євро

Латвія уклала з іспанською компанією "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договір на постачання Національним збройним силам (НЗС) 42 бойових машин піхоти ASCOD загальною вартістю 373 млн євро.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву латвійського Міністерства оборони, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в оборонному відомстві, наразі контракт передбачає переоснащення одного батальйону, але якщо стане доступним додаткове фінансування, буде розглянуто питання про переоснащення й інших батальйонів.

Для забезпечення оперативної сумісності транспортних платформ між батальйонами міністерство розглядає можливість подальшого використання вже закуплених платформ.

Контракт з іспанською компанією передбачає можливість обговорення закупівлі додаткових платформ на додачу до вже затверджених 42 бойових машин, кількість і терміни поставки яких матимуть відповідний вплив на вартість.

Договір передбачає участь місцевої промисловості у виконанні договору в обсязі 30% від загальної суми договору, повідомили в міністерстві.

Участь промисловості можлива у виконанні замовлень, передачі технологій і створенні конкретних виробничих потужностей, а також в інших супутніх видах діяльності.

Замовлені бойові машини піхоти ASCOD оснащені бронею четвертого рівня за стандартами НАТО, автоматичною гарматою, протитанковою зброєю, кулеметом та іншими передовими технологіями, які дадуть змогу солдатам контролювати поле бою.

Бойова машина керується трьома солдатами і здатна перевозити і десантувати шість солдатів у повному бойовому спорядженні.

Нагадаємо, Данія оголосила про контракт на закупівлю 130 бронетранспортерів Patria, що виробляються у Фінляндії.

Крім того, Латвія замовила на своїх підприємствах бронетранспортери Patria 6x6, для України, щоб передати їх вже цьогоріч.

Словенія також планує купувати для себе БТР Patria.