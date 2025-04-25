ЄС затвердив 20 млн євро для протиповітряної оборони Молдови

Рада ЄС затвердила виділення Молдові в рамках Європейського фонду миру 20 млн євро для модернізації систем протиповітряної оборони короткого радіуса дії.

Про це Рада ЄС повідомила 24 квітня, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, ці 20 млн євро буде спрямовано на фінансування пускових установок і ракет ближнього радіусу дії.

Раніше, 7 квітня, Рада ЄС затвердила допомогу в обсязі 40 млн євро на підтримку мобільності піхоти Збройних сил Молдови, а також командування та управління в галузі протиповітряної оборони.

За ці кошти профінансують легкі тактичні транспортні засоби, а також обладнання для командування та управління з метою тактичної та оперативної інтеграції систем протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.

"Цього року ми надаємо 60 мільйонів євро на обладнання в рамках Європейського фонду миру, що збільшує наш загальний внесок з 2021 року до майже 200 мільйонів євро", – прокоментувала Кая Каллас, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

У Раді ЄС окремо підкреслили, що нові заходи на сьогодні збільшують підтримку Молдови в рамках Європейського фонду миру до 197 млн євро.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови.

Повітряний простір Молдови порушували і ракети, що викликало засудження з боку молдовської влади.