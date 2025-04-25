ЕС утвердил 20 млн евро для противовоздушной обороны Молдовы

Совет ЕС утвердил выделение Молдове в рамках Европейского фонда мира 20 млн евро для модернизации систем противовоздушной обороны короткого радиуса действия.

Об этом Совет ЕС сообщил 24 апреля, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, эти 20 млн евро будут направлены на финансирование пусковых установок и ракет ближнего радиуса действия.

Ранее, 7 апреля, Совет ЕС утвердил помощь в размере 40 млн евро на поддержку мобильности пехоты Вооруженных сил Молдовы, а также командования и управления в области противовоздушной обороны.

За эти средства будут профинансированы легкие тактические транспортные средства, а также оборудование для командования и управления с целью тактической и оперативной интеграции систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

"В этом году мы предоставляем 60 миллионов евро на оборудование в рамках Европейского фонда мира, что увеличивает наш общий вклад с 2021 года до почти 200 миллионов евро", – прокомментировала Кая Каллас, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

В Совете ЕС отдельно подчеркнули, что новые меры на сегодняшний день увеличивают поддержку Молдовы в рамках Европейского фонда мира до 197 млн евро.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.

Воздушное пространство Молдовы нарушали и ракеты, что вызвало осуждение со стороны молдавских властей.