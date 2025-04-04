Росія оголосила про видворення трьох дипломатів Молдови

Міністерство закордонних справ РФ оголосило про видворення трьох молдовських дипломатів як крок у відповідь на вигнання співробітників російського посольства в Молдові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві МЗС РФ.

У ній зазначено, що 4 квітня до МЗС Росії був викликаний посол Молдови, якому заявили "рішучий протест" у зв'язку з рішенням молдовської влади оголосити персонами нон грата трьох співробітників посольства РФ в Кишиневі.

Послу вручили ноту МЗС Росії про те, що російська сторона, "виходячи з принципу взаємності, оголошує персонами нон грата трьох співробітників посольства Молдови в Росії".

Як відомо, Міністерство закордонних справ Молдови 31 березня оголосило про вислання з країни трьох працівників посольства Росії.

Крім того, паралельно Росія почала через ОБСЄ заявляти про "репресії у Молдові" та вимагати звільнити затриману керівницю автономного регіону Гагаузія.

А МЗС Молдови заявило, що російська влада захищає злочинні угруповання у відповідь на критику Кремля щодо затримання башкана Гагаузії.