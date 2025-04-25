РФ предупредила своих граждан, что им рискованно ездить в Молдову

МИД России заявил россиянам о рисках поездок в Молдову из-за якобы "дискриминационной политики" в отношении российских граждан, приезжающих в страну.

Такое предупреждение в МИД РФ опубликовано в четверг, пишет "Европейская правда".

В МИД РФ пожаловались, что после прилета в аэропорт Кишинева владельцы российских паспортов часто подвергаются "унизительной процедуре предвзятого досмотра", которая может длиться несколько часов.

Во время проверок, говорят в МИД РФ, россиянам "не предоставляют элементарные бытовые условия, включая обеспечение водой, питанием и возможностью связи с внешним миром".

"После этого гражданам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами или без объяснения причин. Ежедневно власти Молдовы запрещают въезд нескольким десяткам граждан России", – заявили в российском министерстве.

Обвиняя власти Молдовы в недопуске консульских сотрудников к российским гражданам, МИД России рекомендовал россиянам "учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова".

Напомним, Министерство иностранных дел Молдовы 31 марта объявило о высылке из страны трех сотрудников посольства России. Их обвинили в деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова.

Россия в ответ выслала трех молдовских дипломатов.