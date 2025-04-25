Украина якобы попросила Литву не включать в делегацию Сейма представителей "Зари Немана"

В Украине якобы попросили Литву не включать в состав делегации Сейма, которая поедет в Украину, представителей от правой партии "Заря Немана".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии LRT сказал депутат-консерватор Жигмантас Павилионис.

Павилионис сказал, что председательствовал на встрече комитета Сейма по иностранным делам, когда утверждали состав делегации.

"Раскрылась информация, что украинцы не хотели бы видеть в составе делегации никого из представителей "Зари Немана", – отметил он, предположив, что это может быть связано либо с уничижительными комментариями лидера этой политсилы Ремигиуса Жемайтайтиса об Украине, либо с имиджем партии в целом.

В то же время заместитель председателя фракции "Зари Немана" в Сейме Робертас Пуховичюс заявляет, что они не получали сигналов о том, что представителей партии не хотят видеть на встречах в Украине.

"Мы всегда поддерживали Украину и продолжим выступать за победу Украины. Здесь нет никаких вопросов. Мы не получали таких писем, ни я, ни председатель фракции", – заявил он.

В марте спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что коалиция с "Зарей Немана", которую возглавляет известный своими антиукраинскими и антисемитскими высказываниями Ремигиюс Жемайтайтис, была ошибкой.

Читайте также: Литва подыграла роспропаганде: как антиукраинское заявление дало старт политическому кризису.