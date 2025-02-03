Литва подыграла роспропаганде: как антиукраинское заявление дало старт политическому кризису

На гучний скандал у коаліції був змушений відреагувати президент Гітанас Науседа. І відреагувати досить жорстко, заявивши про скоре переформатування коаліції

Нова коаліція, яка прийшла до влади у Литві наприкінці минулого року, зіткнулася з потужним викликом.

Про потребу термінового переформатування коаліції заявляють і президент Гітанас Науседа, і спікер парламенту Саулюс Скверняліс.

Конфлікт виник навколо відверто антиукраїнської заяви Ремігіюса Жемайтайтіса – скандального лідера популістської партії "Зоря Німану". Тепер від коаліції вимагають відмовитися від співпраці з цією партією, однак прем’єр Гінтаутас Палуцкас заявляє, що не бачить для цього причин.

Така реакція голови уряду може призвести лише до загострення кризи.

Реклама:

І хоча наразі про дострокові вибори не йдеться, ігнорування проблеми може зробити такий сценарій цілком реалістичним.

Скандальний старт коаліції

Минулорічні парламентські вибори у Литві запам’яталися не лише падінням уряду консерваторів та приходом до влади соціал-демократів.

Не меншою інтригою мав стати результат нещодавно створеної популістської партії "Зоря Німану". Цій партії навіть пророкували друге місце – сценарій, за якого вона майже напевно увійшла би до коаліції, адже лідери перегонів – соціал-демократи – заздалегідь заявили про неможливість альянсу з правлячими консерваторами.

Перспектива проходження до влади "Зорі Німану" виглядала як справжня катастрофа.

Достатньо нагадати, що проти її лідера Ремігіюса Жемайтайтіса було відкрито карну справу за антисемітські висловлювання.

І коли результати парламентських виборів стали відомі – всі з полегшенням зітхнули. Результат "Зорі Німану" виявився меншим за прогнози, а головне, вражаючий успіх показали соціал-демократи. І як наслідок – у них була купа опцій створити коаліцію і без консерваторів, і без "Зорі Німану".

Тим більш шокуючою стала інформація, що популісти все ж отримали запрошення увійти до коаліції. Це викликало навіть масштабні мітинги під парламентом, і щоб заспокоїти їх, у коаліції оголосили про низку "запобіжників".

Попри литовські політичні традиції, Жемайтайтіс не отримав посади спікера, на яку мав право претендувати як лідер другої за кількістю мандатів коаліційної фракції.

Понад те, після тривалих роздумів у коаліції оголосили, що міністерські посади, що належать до квоти цієї партії, отримають не партійці, а незалежні експерти.

А на додачу в коаліційній угоді окремо прописали неприйнятність антисемітизму і готовність зняти з Жемайтайтіса депутатську недоторканність у разі відповідного подання прокуратури.

Лише за таких умов коаліції вдалося заспокоїти внутрішні протести і міжнародних партнерів, які також вкрай несхвально відреагували на участь "Зорі" у коаліції.

Резонне запитання: навіщо соціал-демократи пішли на цей крок, адже у них були й інші, нетоксичні опції створення коаліції? Найпоширеніше пояснення полягає у тому, що кандидат від соціал-демократів на посаду голови уряду Гінтаутас Палуцкас не був впевнений, що всі його однопартійці підтримують його кандидатуру.

А тому був зацікавлений у створені коаліції зі значним, навіть надмірним, запасом голосів. А досягти цього було можливо лише через альянс із популістами.

Подарунок роспропаганді

За таких обставин новий гучний скандал за участю лідера "Зорі Німану" був питанням часу – і він стався трохи більше ніж за місяць після початку роботи нового уряду.

Конфлікт стався 22 січня під час розгляду у Сеймі урядової ініціативи щодо збільшення військових витрат.

Ремігіюс Жемайтайтіс почав висловлювати сумніви у доцільності такого збільшення, а разом із тим – забажав отримання доступу до секретних даних щодо видатків Міноборони Литви. На це спікер порадив депутату поїхати в Україну і ознайомитися з повсякденним життям країни – щоб краще зрозуміти доцільність збільшення видатків на оборону.

У відповідь Жемайтайтіс заявив, що не бачить причин для такого візиту.

"Що стосується візиту в Україну, то це дуже гарна пропозиція президента Сейму. Я можу відвідати Україну, але не зобов'язаний туди їхати. За винятком випадків хабарів, корупції, продажу зброї або продажу держави", – заявив він.

Така заява литовського депутата повністю підігрує російській пропаганді.

Тож не дивно, що вона викликала потужну критику, причому не лише з боку опозиції.

Але Жемайтайтіс не лише не став вибачатися за сказане. Він ще й заявив, що збільшення оборонних видатків можливе лише завдяки скасуванню санкції проти Білорусі, що дозволить розблокувати транзит калійних добрив, що принесе Литві додаткові бюджетні надходження.

Тож не дивно, що на ці скандали був змушений відреагувати президент Гітанас Науседа. І відреагував досить жорстко, навіть попри те, що досі був досить лояльним нинішній коаліції та де-факто захищав присутність там "Зорі Німану".

"Якщо пан Жемайтайтіс такими темпами продовжить дискредитувати не тільки себе, а й усю країну – причому вже і в очах іноземних партнерів, і самої України, – я не бачу жодних перспектив для роботи цієї коаліції в майбутньому", – заявив президент.

А на додачу – висловив упевненість, що вже незабаром на коаліцію чекає переформатування. "Я думаю, що це питання найближчого часу, коли зміни стануть просто необхідними, тому що всі усвідомлюють, що іншого виходу немає", – переконаний Науседа.

У відповідь у партії "Зоря Німану" заявили, що президентом Науседою рухає заздрість до того, які повні зали людей приходять на зустрічі з Жемайтайтісом. "Думаю, причина дуже проста – підтримка повного залу людей, що, напевно, турбує опонентів і, можливо, навіть президента", – заявив депутат від "Зорі" Айдас Гедвілас.

"Емоційне поле дійсно нагріте, але нагріваємо його не ми… Немає заборони говорити факти, адже ми живемо в демократичній державі… У будь-якому разі ми повинні розуміти, що потрібно конкурувати роботою та ідеями, а не якимись методами скасування", – додав він.

Проте набагато важливіше, що на захист Жемайтайтіса став прем’єр Гінтаутас Палуцкас.

Він переконаний, що окремі заяви не мають значення, поки всі депутати коаліції підтримують урядові ініціативи.

"Мене абсолютно не турбують усілякі виступи, у різних форматах. Поки це не має реальних наслідків – законодавчих пропозицій чи ініціатив у Сеймі, – я вважаю це гострою полемікою, яка, мабуть, просто перейшла певні етичні межі", – пояснив він своє бачення конфлікту.

А фракція соціал-демократів, де спочатку планували провести засідання ради коаліції та обговорити нинішній скандал, відмовилася від цих планів – навіщо щось обговорювати, якщо голова уряду вважає цей конфлікт "простим струсом повітря".

Повстання всередині коаліції

Варто визнати, ані громадські протести, ані литовська опозиція, ані навіть президент не можуть змусити коаліцію піти на переформатування.

Проте про неприйнятність такої ситуації заявили у третій коаліційній партії – "Союзі демократів "В ім’я Литви".

Лідер цієї партії (та одночасно – спікер парламенту) Саулюс Скверняліс заявив, що вважає неприйнятними заяви Жемайтайтіса щодо України та погоджується з оцінкою президента, що такі заяви дискредитують країну.

А тому він наполягатиме на скорішому обговоренні цієї проблеми на раді коаліції.

"Можливий такий варіант – якщо ми побачимо, що до цього (засідання ради коаліції. – Ред.) вже насправді ніхто не закликає, ми спробуємо самі його ініціювати", – заявив Скверняліс.

А на запитання, чи можливий вихід "демократів" з коаліції, Скверняліс пообіцяв "розглянути всі варіанти".

"Але спочатку я хочу поговорити з коаліційною радою, якої, на жаль, досі немає", – уточнив він.

Чи зможуть соціал-демократи проігнорувати такі погрози від своїх коаліційних партнерів? І так, і ні.

"Так", адже нинішня коаліція має настільки значний запас голосів, що вихід з неї партії Скверняліса не позбавить коаліцію більшості – нехай тепер це буде досить хитка більшість.

А "ні" – тому що існування у коаліції сам на сам зі скандальними популістами виглядає для соціал-демократів досить небезпечним кроком, який може мати вкрай неприємні наслідки на наступних виборах. А знайти нового партнера для коаліції тепер буде набагато складніше, аніж місяць-два тому.

Однак у соціал-демократів є ще одна причина виступати проти переформатування коаліції. А точніше, не у всієї партії, а в її нинішнього лідера Гінтаутаса Палуцкаса.

Як вже зазначалося, запрошення "Зорі Німану" до коаліції було потрібне для забезпечення запасу голосів, достатнього для безпроблемного затвердження Палуцкаса на посаді прем’єра.

Натомість у разі переформатування внутрішня опозиція всередині партії зможе взяти реванш – і провалити перепризначення Палуцкаса.

Так само небезпечним для нього виглядає і варіант уряду меншості – з "демократами", але без "Зорі", та залучаючи необхідні голоси від позафракційних депутатів. Хоча у Литві такі уряди не є чимось незвичним, такий сценарій знов таки посилює вплив "внутрішньої опозиції".

Тож виходить, що прем’єр Палуцкас вимушений до останнього триматися альянсу з популістами.

Не звертаючи при цьому увагу на репутаційні удари як по країні, так і по партії.

Проте так ситуація може реально привести до повстання всередині рідної партії.

Або – до вотуму недовіри уряду та дострокових виборів. І хоча наразі більшість партій у Литві воліли б уникнути такого варіанта, вони можуть змінити свою думку, якщо побачать, що альтернативи немає.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"