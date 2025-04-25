Китай каже, що США "вводять громадськості в оману" щодо торговельних переговорів

Міністерство закордонних справ Китаю в п'ятницю, 25 квітня, закликало Вашингтон припинити "вводити в оману громадськість" щодо двосторонніх переговорів про мита.

Про це під час пресконференції заявив речник китайського зовнішньополітичного відомства Гуо Цзякунь, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Речник МЗС Китаю заявив, що його країна не веде із США "консультацій або переговорів щодо мит", та закликав Вашингтон припинити "вводити в оману громадськість" на тлі цього.

Також він заявив, що йому нічого не відомо про конкретні плани Китаю щодо звільнення від мит деяких американських імпортних товарів.

Нещодавно президент США Дональд Трамп визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів.

А міністр фінансів Скотт Бессент заявляв, що високі тарифи між Сполученими Штатами та Китаєм фактично заблокували торгівлю між країнами.

ЗМІ інформували, що Китай непублічно скасував мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США.

В інтерв’ю ЗМІ Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін телефонував йому щодо тарифів.