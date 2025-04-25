Трамп каже, що Сі телефонував йому щодо тарифів

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін телефонував йому щодо тарифів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю The Time, яке брали 22 квітня і опублікували 25 квітня.

Американський президент переконаний у необхідності тарифів.

"Ринок облігацій нервував, але я залишався спокійним", – сказав він та наголосив, що вважав би це "повною перемогою", якщо через рік США все ще матимуть тарифи до 50% на імпорт з-за кордону.

Він розповів, що Сі Цзіньпін телефонував йому, і його адміністрація активно веде переговори з китайцями про укладення угоди.

"Я не думаю, що це знак слабкості з його боку", – сказав Трамп про цей дзвінок та наголосив, що очікує оголошення повного списку угод протягом наступних трьох-чотирьох тижнів.

Нещодавно президент США Дональд Трамп визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів.

А міністр фінансів Скотт Бессент заявляв, що високі тарифи між Сполученими Штатами та Китаєм фактично заблокували торгівлю між країнами.

ЗМІ інформували, що Китай непублічно скасував мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США.