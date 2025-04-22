У Трампа очікують деескалації "тарифної війни" між США та Китаєм

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що нинішні тарифні обмеження між Штатами і Китаєм обидві країни не зможуть підтримувати тривалий час, тому в перспективі варто очікувати деескалації протистояння.

Про це Бессент сказав на закритому заході у вівторок, про що спершу повідомило агентство Bloomberg, а потім підтвердили інші американські ЗМІ, пише "Європейська правда".

За словами глави американського Мінфіну, поточна ситуація, за якої США запровадило тарифи у 145% на китайські товари, а Китай – 125%-ві тарифи на американські товари, не може тривати довго.

Він висловив оптимізм, що напруженість між двома найбільшими економіками світу може знизитися в найближчі місяці, що принесе полегшення ринкам.

Водночас Бессент застеріг, що ширша економічна угода між США та Китаєм може бути укладена орієнтовно через два-три роки та передбачатиме зміну економічної моделі КНР, орієнтованої на виробництво за американський рахунок.

Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу.

За даними ЗМІ, розвʼязанню торгової суперечки між Вашингтоном і Пекіном заважає те, що президент США Дональд Трамп наполягає на особистих переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб вирішити тарифні питання.