Китай заявляет, что США "вводят общественность в заблуждение" относительно торговых переговоров

Министерство иностранных дел Китая в пятницу, 25 апреля, призвало Вашингтон прекратить "вводить в заблуждение общественность" относительно двусторонних переговоров о пошлинах.

Об этом во время пресс-конференции заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Чжаочунь, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Представитель МИД Китая заявил, что его страна не ведет с США "консультаций или переговоров по пошлинам", и призвал Вашингтон прекратить "вводить в заблуждение общественность" на этом фоне.

Также он заявил, что ему ничего не известно о конкретных планах Китая по освобождению от пошлин некоторых американских импортных товаров.

Недавно президент США Дональд Трамп признал, что ему придется снизить пошлины на китайские товары.

А министр финансов Скотт Бессент заявлял, что высокие тарифы между Соединенными Штатами и Китаем фактически заблокировали торговлю между странами.

СМИ информировали, что Китай непублично отменил пошлины в размере 125% на некоторые полупроводники, произведенные в США.

В интервью СМИ Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин звонил ему по поводу тарифов.