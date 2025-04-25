В Кремле похвастались "очень полезным" разговором Путина и Уиткоффа

Встреча хозяина Кремля Владимира Путина с посланником президента США Стивом Уиткоффом позволила "сблизить позиции" сторон, заявили в Кремле.

Соответствующий комментарий помощника Путина Юрия Ушакова для российских СМИ цитирует "Европейская правда".

По словам Ушакова, трехчасовая "беседа" Путина с Уиткоффом "имела конструктивный и очень полезный характер" и "позволила дополнительно сблизить позиции России и США" по ряду вопросов.

"Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины", – сказал он.

Напомним, это уже четвертый визит посланника Трампа в Москву и его встреча с Путиным, с помощью которых США хотят добиться „мирного урегулирования" в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Кремль "готов достичь соглашения" с США по Украине, хотя, по его словам, некоторые элементы договоренности нужно "доработать".

Между тем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с резкой критикой идей президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине.

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