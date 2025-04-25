Лавров каже, що деякі пункти "мирної угоди" Трампа треба доопрацювати

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив у четвер, що Кремль "готовий досягти угоди" зі США щодо України, хоча, за його словами, деякі елементи домовленості потрібно "доопрацювати".

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, пише "Європейська правда".

Коментуючи "мирні переговори", Лавров зазначив, що є "кілька ознак того, що ми рухаємося в правильному напрямку".

"Президент США вважає, і я думаю, що він має рацію, що ми рухаємося в правильному напрямку", – сказав Лавров.

"Ми готові досягти угоди. Все ще є конкретні моменти, елементів цієї угоди, які потребують доопрацювання, і ми зайняті саме цим процесом", – додав він.

Лавров також назвав Трампа "ймовірно, єдиним лідером на Землі, який визнав необхідність усунення корінних причин цієї ситуації".

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Газета Financial Times пише, що, на думку деяких європейських посадовців, пропозиції Трампа можуть підірвати трансатлантичну безпек і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

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